Юи Охаcи из сборной Японии взяла золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Она показала результат 4:32.08 секунды.

Азиатка опередила двух американок – Эмму Вейант и Хэли Фликенгер. Вейант отстала от чемпионки на 0,68 секунды (ее итоговое время – 4:32.76), показатель на секундомере Фликенгер – 4:34.90.

Трехкратная олимпийская чемпионка Катинку Хоссу из сборной Венгрии финишировала только на пятой позиции. Она проиграла испанке Мирейе Бельмонте 0,85 секунды. Также в решающем заплыве принимали участие Виктория Михалвари-Фаркас из Венгрии, британка Эйми Вилмотт и итальянка Илария Кузинато.

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Спортсменки из сборной России не отобрались даже в квалификационные заплывы на этой дистанции.

Всего во второй день, 25 июля, пройдет еще один финал в плавании. Также в Олимпийском дворце водных видов спорта в Токио девушки разыграют медали и 4х100 м вольным стилем.

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