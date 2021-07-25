Женская сборная Австралии стала олимпийской чемпионкой в эстафете 4х100 метров кролем.

Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эмма Маккион и Кейт Кэмпбелл установили новый мировой рекорд на отметки 3:29.69 секунды. Они обновили лучшее достижение планеты на 0,36 секунды, которое ранее также принадлежало австралийкам.

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Серебряные медали ушли сборной Канады (Санчес, Макнил, Смит и Олексяк) – 3:32.78 секунды. Бронза – у сборной США. Браун, Вейтцель, Хиндс и Мануэль финишировали с результатом 3:32.81 и проиграли канадкам касание в финишном створе.

В топ-8 на этой дистанции также попали Нидерланды, Великобритания, Швеция, Китай и Дания.

Сборная России (Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко) осталась на 11-м месте и не пробилась в финал 4х100 метров кролем.

Во второй день плавательных соревнований золото завоевали Чейс Калис (США) на 400 м комплексом, Ахмед Хафнауи (Тунис) на 400 м кролем и Юи Охаси (Япония) на 400 м комплексом.

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