Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в полуфинал 100-метровой дистанции брассом, показав соответственно седьмое и пятое время.

Ефимова выиграла свой заплыв, ее результат – 1:06,21. Но в следующих заплывах сильнее оказались Татьяна Шонмейкер из ЮАР (1:04,82 и олимпийский рекорд), американки Лидия Якоби и Лилли Кинг, шведка Софи Ханссон, Чикунова и финка Ида Хулкко. Евгения проплыла со временем 1:06,16.

Женские полуфиналы на 100 м брассом состоятся 26 июля в 5:00 по московскому времени, финал запланирован на 27 июля.

100 м – единственная дистанция Ефимовой: 200 брассом поплывут Чикунова и Мария Темникова.

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