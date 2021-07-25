Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в полуфинал 100-метровой дистанции брассом, показав соответственно седьмое и пятое время.
Ефимова выиграла свой заплыв, ее результат – 1:06,21. Но в следующих заплывах сильнее оказались Татьяна Шонмейкер из ЮАР (1:04,82 и олимпийский рекорд), американки Лидия Якоби и Лилли Кинг, шведка Софи Ханссон, Чикунова и финка Ида Хулкко. Евгения проплыла со временем 1:06,16.
- Женские полуфиналы на 100 м брассом состоятся 26 июля в 5:00 по московскому времени, финал запланирован на 27 июля.
- 100 м – единственная дистанция Ефимовой: 200 брассом поплывут Чикунова и Мария Темникова.
Токио-2020
У Ефимовой – лишь 1 шанс на золото ОИ. Возьмет 100 метров?
ЕФИМОВА ВЫИГРАЕТ 100 МЕТРОВ?
Токио-2020
Ефимова объяснила, почему не отобралась на коронную дистанцию
Токио-2020
Ефимова: «Со мной главный тренер вообще не общается»