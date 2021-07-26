Канадская пловчиха Маргарет Макнил стала олимпийской чемпионкой на дистанции в 100 метров баттерфляем.

Время победительницы – 55,59 секунды. Серебряную медаль выиграла Юфэй Чжан из Китая (55,65), бронзовую – австралика Эмма Маккеон (55,72). Чемпионка Рио из Швеции Сара Шёстрём финишировала седьмой, белоруска Анастасия Шкурдай – восьмой и последней.

Российские спортсменки Светлана Чимрова и Арина Суркова не отобрались в финал.

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Ранее в Токио Макнил взяла эстафетное серебро.

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