Канадская пловчиха Маргарет Макнил стала олимпийской чемпионкой на дистанции в 100 метров баттерфляем.
Время победительницы – 55,59 секунды. Серебряную медаль выиграла Юфэй Чжан из Китая (55,65), бронзовую – австралика Эмма Маккеон (55,72). Чемпионка Рио из Швеции Сара Шёстрём финишировала седьмой, белоруска Анастасия Шкурдай – восьмой и последней.
Российские спортсменки Светлана Чимрова и Арина Суркова не отобрались в финал.
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