Шестикратная чемпионка мира по плаванию из России Юлия Ефимова квалифицировалась в финал 100-метровки брассом – своей единственной дистанции на Олимпийских играх в Токио. Евгения Чикунова также поборется за медали.

Время Ефимовой – 1:06,34. Она финишировала третьей в первом заплыве, уступив Лидии Якоби из США и Софи Ханссон из Швеции. Во втором заплыве лучшие времена установили Татьяна Схунмейкер (ЮАР) и Лилли Кинг (США). Юлия прошла в топ-8 с пятого места, Евгения Чикунова (1:06,47) – с шестого.

Финал состоится 27 июля в 5:20 по московскому времени.

100 м – единственная дистанция Ефимовой: 200 брассом поплывут Чикунова и Мария Темникова.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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