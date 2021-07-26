Британский пловец Адам Пити защитил золото на дистанции 100 метров брассом и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Время победителя – 57,37 секунды. Вторым стал Арно Камминга из Нидерландов (58,00), бронзу взял итальянец Николо Мартиненьи (58,33). Белорус Илья Шиманович финишировал в заплыве восьмым и последним.

Российские пловцы Кирилл Пригода и Антон Чупков не отобрались в финал данной дистанции.

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Пити стал двукратным чемпионом ОИ.

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