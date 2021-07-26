Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла Олимпийские игры в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Ее время – 3:56,69.

На последних 100 метрах Титмус опередила пятикратную олимпийскую чемпионку из США Кэти Ледеки, как и на ЧМ-2019 в Кванджу. Ледеки досталось серебро, бронзовую медаль взяла китаянка Ли Бинджи.

Россия не была представлена в финале.

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Ледеки упустила шанс взять шестой олимпийский титул. Она выигрывала золотые медали и в Лондоне-2012, и в Рио-2016.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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