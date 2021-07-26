Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла Олимпийские игры в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Ее время – 3:56,69.
На последних 100 метрах Титмус опередила пятикратную олимпийскую чемпионку из США Кэти Ледеки, как и на ЧМ-2019 в Кванджу. Ледеки досталось серебро, бронзовую медаль взяла китаянка Ли Бинджи.
Россия не была представлена в финале.
Токио-2020
Пити защитил титул на 100 м брассом, белорус Шиманович – 8-й
- Ледеки упустила шанс взять шестой олимпийский титул. Она выигрывала золотые медали и в Лондоне-2012, и в Рио-2016.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.
Токио-2020
Ефимова вышла в финал 100 м с 5-м временем, Чикунова – с 6-м
Токио-2020
Канадка Макнил выиграла золото на 100 м баттерфляем, Шёстрём – 7-я