Пловцы Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников финишировали седьмыми в эстафете 4х100 вольным стилем.

Золото завоевали американцы Калеб Дрессел, Блейк Пьерони, Боуэн Бейкер и Зак Эппл, серебро – итальянцы Алессандро Миресси, Томас Чеккон, Лоренцо Дзаццери и Мануэль Фриго, бронзу – австралийцы Мэттью Темпл, Зак Инчерти, Александр Грэхем и Кайл Чалмерс.

Российская команда держалась в топ-3 только на первом этапе Минакова.

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Россия пока не имеет медалей в плавании на Олимпиаде в Токио.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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