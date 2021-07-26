Пловцы Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников финишировали седьмыми в эстафете 4х100 вольным стилем.
Золото завоевали американцы Калеб Дрессел, Блейк Пьерони, Боуэн Бейкер и Зак Эппл, серебро – итальянцы Алессандро Миресси, Томас Чеккон, Лоренцо Дзаццери и Мануэль Фриго, бронзу – австралийцы Мэттью Темпл, Зак Инчерти, Александр Грэхем и Кайл Чалмерс.
Российская команда держалась в топ-3 только на первом этапе Минакова.
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- Россия пока не имеет медалей в плавании на Олимпиаде в Токио.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.
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