Тренер австралийской пловчихи Ариарне Титмус устроил красочное шоу после победы девушки на дистанции 400 метров вольным стилем.
Дин Боксалл выбежал в зрительскую зону, сорвал с себя маску, начал кричать от радости и делать движения, имитирующие половой акт.
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- В финальном заплыве на 400 метров Титмус опередила пятикратную олимпийскую чемпионку из США Кэти Ледеки.
- Бронзовую медаль взяла китаянка Ли Бинджи.
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