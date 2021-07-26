Тренер австралийской пловчихи Ариарне Титмус устроил красочное шоу после победы девушки на дистанции 400 метров вольным стилем.

Дин Боксалл выбежал в зрительскую зону, сорвал с себя маску, начал кричать от радости и делать движения, имитирующие половой акт.

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В финальном заплыве на 400 метров Титмус опередила пятикратную олимпийскую чемпионку из США Кэти Ледеки.

Бронзовую медаль взяла китаянка Ли Бинджи.

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