Российский пловец Мартин Малютин остался без медали на дистанции 200 метров вольным стилем, финишировав пятым.

Олимпийским чемпионом стал британец Том Дин, его время – 1:44,22. Серебро завоевал его соотечественик Данкан Скотт, бронзу – бразилец Фернандо Шеффер. Малютин преодолел дистанцию с показателем 1:45,01.

Российские пловцы на Олимпиаде в Токио пока не выиграли ни одной медали.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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