Российский пловец Мартин Малютин остался без медали на дистанции 200 метров вольным стилем, финишировав пятым.
Олимпийским чемпионом стал британец Том Дин, его время – 1:44,22. Серебро завоевал его соотечественик Данкан Скотт, бронзу – бразилец Фернандо Шеффер. Малютин преодолел дистанцию с показателем 1:45,01.
- Российские пловцы на Олимпиаде в Токио пока не выиграли ни одной медали.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.
Токио-2020
Тренер от радости имитировал секс со стеклом. Вот как пьянит золото
Токио-2020
Русские пловцы – 7-е в эстафете 4х100 вольным стилем, золото у США
Токио-2020
Австралийка Титмус вынесла Ледеки на 400 м вольным стилем