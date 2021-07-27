Российский пловец Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио, завоевав золото на дистанции 100 метров на спине. Серебро также ушло в Россию –вторым финишировал Климент Колесников.

Бронзовым призером стал американец Райан Мерфи.

Колесников лидировал на протяжении всего заплыва, но Рылов оказался лучше на завершающих метрах дистанции. Чемпиона и серебряного призера разделили 0,02 секунды.

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Это первые медали России в олимпийском бассейне.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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