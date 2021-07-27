Российская пловчиха Юлия Ефимова осталась без олимпийских медалей на стометровке брассом – своей единственной личной дистанции в Токио-2020 – финишировав на пятом месте.

Олимпийское золото завоевала американка Лидия Якоби, второй стала Татьяна Схунмейкер из ЮАР, третьей – Лилли Кинг из США. Ефимова уступила победительнице 1,07 секунд. Время чемпионки – 1:04,95.

Евгения Чикунова, еще одна участница финала от России, заняла четвертое место.

Токио-2020 Рылов стал олимпийским чемпионом, Колесников – 2-й ЧАС НАЗАД

Ранее золото и серебро для России завоевали Евгений Рылов и Климент Колесников на 100 м на спине.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

Токио-2020 Малютин стал 5-м на 200 м вольным стилем, победил британец 2 ЧАСА НАЗАД