Российская пловчиха Юлия Ефимова осталась без личных медалей Олимпиады-2020 в Токио, заняв пятое место на стометровке брассом. Она ответила на вопрос, выступит ли на следующих Играх в Париже в 2024 году.

«Меня все, кроме папы, тащат еще на одну Олимпиаду. Но я не знаю, не знаю, не знаю. Исключать ничего нельзя. Я так с Пекина думаю, и 13 лет прошло, а я тут рядом с вами. Все возможно. Я еще не до конца всем надоела», – цитирует 29-летнюю Ефимову «Р-Спорт»

Шестикратная чемпионка мира добавила , что приехала на Игры в плохой форме.

Токио-2020 Ефимова вышла в финал 100 м с 5-м временем, Чикунова – с 6-м ВЧЕРА В 02:03

«Главный тренер сказал изначально, что не будет никаких шансов. Но давление прессы, стоит готовиться или нет. Много прессинга, у девчонок его, наверное, еще больше. Глядя на свою сотню, не знаю, как было бы на 200 м, наверное, немного лучше. Более уверенно я ее плыву, когда я готова. Но не думаю, что там были бы какие-то блестящие результаты. Так получилось, что я совершенно не в форме на этой Олимпиаде».

Ефимова не поплывет 200 метров, так как не прошла национальный отбор: выступят Евгения Чикунова и Мария Темникова.

27 июля российские пловцы завоевали первые медали – Евгений Рылов взял золото, Климент Колесников – серебро.

Токио-2020 Ефимова – в 1/2 стометровки с 7-м временем. Проиграла Чикуновой ВЧЕРА В 11:02