Пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, взявшие золото и серебро Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом, прокомментировали успех. Спортсменов на финише разделили 0,02 секунды.

«Я проиграл себе самому одну сотую. Не все было гладенько. Но в предварительном заплыве в полуфинале вообще всё было грустно, а в финале я вышел за свои пределы и показал, наверное, лучшее время, которое было возможно. Но я пошел ва-банк, потому что не доплыл последние метры – чувствовал, как Климент меня догонял.

То, что у России два первых места – это очень круто. Раньше американцы никогда не проигрывали спину. Это показывает, что российские пловцы в этом виде – лучшие в мире. Да, рекорд мира пока не побит, но это можно будет исправить. Просто работаем дальше, и все. У меня впереди еще заплывы, так что поздравлять меня с первым местом можно, но заканчивать Олимпиаду я пока не собираюсь. У меня цель была – доказать, что я лучше всех в мире. Не думал о том, что у нас не было золота 25 лет», – цитирует «Чемпионат» Рылова.

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«Серебро – это круто, – заявил Колесников. – Не каждый попадает на пьедестал Олимпиады, так что всё хорошо. Тем более что вперед никого не пустили. Хотя, если честно, не было мысли о том, чтобы кому-то проигрывать – я серьезно настраивался на победу. Но, наверное, я бы больше расстроился, если бы кто-то из иностранцев занял первое место. Обидно, что и отрыв маленький. Перед дистанцией почему-то подумал о том, чтобы не проиграть как Фелпс когда-то – одну сотую. Видимо, мысль была лишней. Но я доволен. Тем более это моя первая Олимпиада. Думаю, что все впереди».

Золото Рылова – первое для российских пловцов за 25 лет: в Атланте-1996 побеждали Александр Попов и Денис Панкратов.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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