Третий медальный день в бассейне, как и ожидалось, прошел для России эмоционально, но впечатления получились противоречивыми. Сначала Евгений Рылов и Климент Колесников вынесли всех на спине – стометровка была одной из коронных дистанций для русских пловцов, и они не подкачали. Потом состоялся заплыв Юлии Ефимовой брассом – и хедлайнер сборной России осталась без медалей Токио в личных дисциплинах: 200 метров она не поплывет. Почему так произошло?

«Главный тренер сказал изначально, что не будет никаких шансов. Но давление прессы, стоит готовиться или нет. Много прессинга, у девчонок его, наверное, еще больше. Глядя на свою сотню, не знаю, как было бы на 200 м, наверное, немного лучше. Более уверенно я ее плыву, когда готова. Но не думаю, что там были бы какие-то блестящие результаты. Так получилось, что я совершенно не в форме на этой Олимпиаде», – объяснила пловчиха.

Неудача Ефимовой обусловлена сразу несколькими факторами – нельзя свалить все на одну причину. Это и перенос Олимпиады на год вперед из-за коронавируса (Юлия не стала моложе), и подвешенная ситуация с национальным отбором, а еще – высокий уровень медийности, который вынуждает (или позволяет?) отвлекаться. Приехав в Токио, Ефимова повздорила с организаторами из-за неудобного расписания – финалы поставили на утренний слот, а не на вечерний, как привыкли пловцы.

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«Вечером намного легче. Мы вчера очень поздно закончили, только в 11-12 домой пришла, – говорила Юлия после полуфинала. – Пока туда-сюда – и уже вставать надо, уже утро. Не знаю, конечно, кто это придумал. Точнее знаю… Это не выгодно ни для кого, потому что были бы быстрее результаты, было бы зрелищнее, если бы финалы проходили вечером. А так шансы есть у любого: кто быстрее проснется с утра, тот и победит».

Юлия Ефимова Фото: Getty Images

Придумал это американский вещатель NBC – финалы в плавании были запланированы на утро, чтобы в США топовое плавание смотрели в прайм-тайм. NBC продлила контракт на показ Олимпиад до 2024 года за 7,75 миллиарда долларов, а это один из основных источников дохода МОК. Поэтому NBC может напрямую влиять на составление олимпийского расписания и повышение телерейтингов в Америке. Японские телевизионщики раскритиковали такое решение, потому что в Азии тоже любят плавание, но к ним не прислушались.

«Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов. Нужно учитывать техническую сторону. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам», – объяснил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Мы консультировались по этому вопросу с FINA, такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились к этому. Это выгодно всем, включая спортсменов. И это касается множества олимпийских видов, так как есть возможность вовлечения нового поколения в такие виды, как плавание», – отрезал исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос.

Рылову расписание не помешало – он настраивался на финал в любом случае. Выглядел чрезвычайно собранным, не общался с журналистами (это минус, но золото все прощает) и вырвал 0,02 секунды у Колесникова, еще одного топового русского спиниста. Такая мелочь, как расписание, точно не может сломить полностью уверенного в себе человека, которого два года назад не волновали даже допинговые разборки китайца Сунь Яна.

Евгений Рылов Фото: Getty Images

«Кого-то раздражает, что он не может у Сунь Яна выиграть? Хорошо, так и скажите», – говорил Рылов во время ЧМ-2019, где выиграл золото на 200-метровке.

Эксперты называют Рылова самым стабильным пловцом в российской команде – такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Денис Панкратов. Он выиграл два золота в Атланте-1996, как и Александр Попов, и с тех пор пловцы из России замолчали на 25 лет. «Если он едет на старт, можете быть уверены, что результат будет», – Панкратов емко описал Рылова.

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