Чемпион Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов первую серьезную медаль завоевал на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. В 2015 году Рылов взял бронзу на дистанции 200 метров на спине. Спустя год Рылов отправился на свою первую Олимпиаду в Рио, где взял бронзу в той же дисциплине – тогда Евгения опередили американец Райан Мёрфи и австралиец Митч Ларкин. Обоих Евгений оставил позади на дистанции 100 метров на спине в Токио.

Рылов родился в Новотроицке и вполне мог связать жизнь с футболом. Его отец – бывший футболист «Уралмаша», «Носты» и «Газовика». Михаил Рылов – рекордсмен новотроицкой «Носты» по проведенным матчам, за клуб он провел 13 сезонов (327 игр), причем выступал на всех позициях, хотя преимущественно был защитником. Рылов-старший пробовался тренером в клубе ЛФЛ «Металлург», а теперь работает в спортивно-оздоровительном комплексе «Умка».

Евгений Рылов взял золото на дистанции 200 метров на спине с рекордом Европы Фото: Getty Images

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Женя и сам тренировался в детской команде, но не выдержал отношения партнеров, которые не хотели вкалывать на тренировках. «Я был спортивным ребенком, бегал быстрее тех, кто старше, технические навыки у меня появились. Стало интересно, и я пер как паровоз, но в какой-то момент стал понимать, что люди начинают недорабатывать, и я ушел оттуда. Не мог это вынести – просто срывался на людей и кричал. Сейчас я научился контролировать эмоции, а в детстве это было ужасно. Меня в команде все ненавидели», – рассказывал Рылов.

Мама Евгения занималась легкой атлетикой и достигла звания мастера спорта, именно она отвела Рылова в секцию плавания города Видное, когда будущему олимпийскому чемпиону было шесть лет. Изначально с оздоровительной целью: сын получил компрессионный перелом позвоночника после падения с горки, и врачи порекомендовали родителям отдать его в плавание.

Лечебная физкультура быстро переросла в спорт высших достижений. В 10 лет Рылов выполнил второй взрослый разряд на дистанции 800 метров кролем, а в 2021-м поставил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 200 метров на спине – 1:54,46.

Евгений Рылов Фото: Getty Images

На Олимпиаде в Токио Рылов запомнится не только мощным выступлением, но и забавной маской с котиком, которую пловец надевает на старты и церемонии награждения. В Японии Рылову не разрешили выйти в маске на получение медалей, но он все равно успел немного в ней пощеголять. Маску Евгению подарила девушка, причем Рылов уточнил, что никто не просил его носить ее на соревнования. «Я сам захотел, просто котиков очень люблю», – объяснил чемпион.

Чемпионат мира Ефимова – третья на 50 м брассом, у Рылова и Колесникова серебро и бронза на 50 м на спине 28/07/2019 В 12:52