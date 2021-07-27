Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что на Играх в Токио ему не разрешили выйти на церемонию награждения в маске с котиком.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – приводит слова Рылова «Р-Спорт».
- Маску Евгению Рылову подарила его девушка.
- Россия добыла первую медаль в плавании на Олимпийских играх 2020 года в Токио – Евгений Рылов выиграл стометровку на спине.
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