Пловчиха сборной Австралии Ариарне Титмус стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 на дистанции 200 метров вольным стилем. Она показала время 1:53,50 секунды и взяла золотую медаль. Титмус установила новый олимпийский рекорд и побила достижение американки Эллисон Шмитт от 2012 года.

Серебро – у Сиобан Бернадетт Хафи из сборной Гонконга, отставание составило 0,42 секунды. Бронзовую медаль завоевала канадка Пенни Олексяк, проигрыш – 1,2 секунды.

В финале также приняли участие китаянка Цзяньсюань Ян, американка Кэти Ледеки, Барбора Сееманова из сборной Чехии, итальянка Федерика Пеллегрини и австралийка Мэдисон Уилсон.

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Всего в шестой день летних Олимпийских игр-2020 разыграют еще четыре комплекта медалей.

Также в Токио определят лучших на дистанциях 200 метров баттерфляем (м), 200 метров комплексом (ж), 1500 метров кролем (ж) и эстафета 4х200 метров вольным стилем (м).

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