Пловец сборной Венгрии Кристоф Милак выиграл на дистанции 200 метров баттерфляем на летних Олимпийских играх-2020. Он взял золото в Токио и показал результат 1:51,25 секунды. Милак побил олимпийский рекорд, установленный еще Майклом Фелпсом на Играх-2008 в Пекине.

Серебряную медаль завоевал Томору Хонда из сборной Японии (отставание – 2,48 секунды). С бронзой остался итальянец Федерико Бурдиссо. Он проиграл Милаку 3,20 секунды.

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В финале также принимали участие венгр Тамаш Кендереши, Чед ле Кло из ЮАР, Леонардо де Деус из Бразилии, американец Гуннар Бенц и поляк Кшиштоф Хмелевский.

Всего в шестой день летних Олимпийских игр-2020 разыграют еще три комплекта медалей.

Также в Токио определят лучших на дистанциях 200 метров комплексом (ж), 1500 метров кролем (ж) и эстафета 4х200 метров вольным стилем (м).

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