Климент Колесников из сборной России вышел в финал летних Олимпийских игр-2020 в плавании на 100 метров вольным стилем.
Во втором полуфинале Колесников показал результат 47,11 секунды и с первым квалификационным временем отобрался в решающий заплыв в Токио. 19-летний русский спортсмен побил европейский рекорд, державшийся с 2009 года и раньше принадлежавший французу Алену Бернару.
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Помимо Колесникова в финал на 100-метровке кролем отобрались Калеб Дрессел (США), Алессандро Миресси (Италия), Хван Сунву из Южной Кореи, румын Давид Поповичи, австралиец Кайл Чалмерс, Нандор Немец (Венгрия) и француз Максим Груссе. Еще один русский пловец Андрей Минаков показал 10-е время и не попал в медальный заплыв.
- Финал на 100 метров кролем пройдет в ночь с 28 на 29 июля в 5:37 по московскому времени.
- Колесников – серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров на спине.
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