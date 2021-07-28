Климент Колесников из сборной России вышел в финал летних Олимпийских игр-2020 в плавании на 100 метров вольным стилем.

Во втором полуфинале Колесников показал результат 47,11 секунды и с первым квалификационным временем отобрался в решающий заплыв в Токио. 19-летний русский спортсмен побил европейский рекорд, державшийся с 2009 года и раньше принадлежавший французу Алену Бернару.

Токио-2020 Колесников: «Не хотел проиграть сотую, как Фелпс» ДЕНЬ НАЗАД

Помимо Колесникова в финал на 100-метровке кролем отобрались Калеб Дрессел (США), Алессандро Миресси (Италия), Хван Сунву из Южной Кореи, румын Давид Поповичи, австралиец Кайл Чалмерс, Нандор Немец (Венгрия) и француз Максим Груссе. Еще один русский пловец Андрей Минаков показал 10-е время и не попал в медальный заплыв.

Финал на 100 метров кролем пройдет в ночь с 28 на 29 июля в 5:37 по московскому времени.

Колесников – серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат мира Ефимова – третья на 50 м брассом, у Рылова и Колесникова серебро и бронза на 50 м на спине 28/07/2019 В 12:52