Юи Охаси из сборной Японии выиграла летние Олимпийские игры-2020 в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Она финишировала с результатом 2:08.52 секунды.
Серебряную медаль взяла американка Алекс Уолш. Отставание составило 0,13 секунды, Уолш проиграла только касание в финишном створе. Бронза – у еще одной спортсменки из сборной США Кэйт Дуглас. Она проиграла японке 0,52 секунды.
Также в финале принимали участие Эбби Вуд (Великобритания), Юи Итинь (Китай), Сидни Пикрем (Канада), Катинка Хоссу (Венгрия) и Алиша Уилсон (Великобритания).
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- Юи Охаси стала абсолютной олимпийской чемпионкой Игр-2020 в этом виде программы. Ранее японка выиграла золото на дистанции 400 метров комплексом.
- Всего в шестой день летних Олимпийских игр-2020 разыграют еще два комплекта медалей. Также в Токио определят лучших на дистанциях 1500 метров кролем (ж) и эстафета 4х200 метров вольным стилем (м).
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