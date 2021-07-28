Американка Кэти Ледеки стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем. Она финишировала с результатом 15:37,34 секунды. Для Ледеки это первое золото на Олимпийских играх в Японии.

Серебряную медаль также взяла пловчиха сборной США Эрика Салливан. Она уступила партнерше по национальной команде 4,07 секунды. Бронза – у немки Сары Колер, отставание составило 5,57 секунды.

Русская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла в финале седьмое место. 21-летняя вице-чемпионка Европы из сборной России в этом виде дистанции уступила победительнице 23,04 секунды.

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Плавание на 1500 метров кролем у женщин дебютировало в олимпийской программе на Играх в Токио-2020. Ранее на этой 1,5-километровой дистанции выступали только мужчины.

Всего в шестой день летних Олимпийских игр-2020 разыграют еще один комплект медалей. В Токио определят лучших в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем.

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