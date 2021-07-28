Мужская сборная России выиграла серебряные медали на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк остались вторыми в эстафете на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Отставание от лидеров составило 3,23 секунды. После первого этапа русские кролисты были вторыми, после 400 метров – третьими, и Рылов вернул Россию в топ-2.

Золотые медали на Олимпиаде в Токио завоевала мужская сборная Великобритании. Том Дин, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт финишировали с результатом 6:58:58 секунды. Бронзовые награды завоевала команда Австралии (+3,26 секунды).

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Россия попала на олимпийсикй пьедестал мужской кролевой эстафеты впервые за 13 лет. На Играх-2008 в Пекине Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков также взяли серебро.

У России в плавательном турнире Токио-2020 пока три медали. Ранее золото и серебро спинистов Евгения Рылова и Климента Колесникова на 100-метровке.

В четверг, 29 июля, пройдут пять финалов в плавании. Первый из них – на 800-метровке кролем мужчин – стартует в 4:30 по московскому времени.

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