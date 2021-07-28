Американский блогер Рид Кавнер добрался до участников Олимпиады, не выходя из дома. Кавнер показал, как с помощью платной функции тиндера искать людей, находящихся в Олимпийской деревне.

Функция «Загранпаспорт» позволяет выбрать любую точку на карте и просматривать профили в пределах этой геолокации. Во время свайпов блогер наткнулся на байдарочницу из Новой Зеландии Лизу Каррингтон, канадскую пловчиху Катрин Савар и даже эстонскую биатлонистку Грете Гайм. Савар отреагировала на ролик Кавнера в тик-токе, помахав ему рукой в комментариях.

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На ролик отреагировал официальный аккаунт дейтингового приложения, который также оставил комментарий: «Ты не участвуешь в Олимпиаде, но ты побеждаешь в этой игре».

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

Катрин Савар – обладатель бронзы Олимпиады-2016 в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Токио-2020 Ледеки – чемпионка Олимпиады в 1500 м кролем, Кирпичникова – 7-я 18 ЧАСОВ НАЗАД