Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место на дистанции 800 метров вольным стилем.
Олимпийским чемпионом стал американец Роберт Финке, его время – 7:41,87. Серебро завоевал итальянец Григорио Палтриньери (+0,24). Малютин преодолел дистанцию с показателем 7:42,33.
- Еще один украинский пловец, Сергей Фролов, стал в заплыве шестым.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.
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