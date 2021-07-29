Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место на дистанции 800 метров вольным стилем.

Олимпийским чемпионом стал американец Роберт Финке, его время – 7:41,87. Серебро завоевал итальянец Григорио Палтриньери (+0,24). Малютин преодолел дистанцию с показателем 7:42,33.

Еще один украинский пловец, Сергей Фролов, стал в заплыве шестым.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

Токио-2020 Блогер нашел в тиндере призерку Олимпиады. Она ответила 5 ЧАСОВ НАЗАД

Токио-2020 🥈 У России серебро в мужской эстафете 4х200 м кролем ДЕНЬ НАЗАД