Российский пловец Антон Чупков остался без медали на дистанции 200 метров брассом, финишировав четвертым.

Олимпийским чемпионом стал австралиец Изаак Стабблети-Кук, он показал новый олимпийский рекорд – 2:06,38. Серебро завоевал голландец Арно Камминга, бронзу – финн Матти Маттссон. Чупков преодолел дистанцию с показателем 2:07,24. В прямом эфире после заплыва Антон Чупков заявил, что, возможно, был один из последних его заплывов в профессиональной карьере.

Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место на дистанции 800 метров вольным стилем.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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