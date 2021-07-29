Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.
Золото с олимпийским рекордом (2:03,86) завоевала китаянка Жанг Юфей, серебро досталось американке Реган Смит. Бронзовым призером стала дургая представительница США, Хали Фликингер.
- Ранее Антон Чупков занял 4-е место на Олимпиаде-2020 в Токио в дистанции 200 метров брассом.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.
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