Российский пловец Климент Колесников взял бронзовую медаль олимпийских игр в Токио на дистанции в 100 метров вольным стилем. Большую часть заплыва Колесников шел вторым, но в конце уступил серебро.

Золото с олимпийским рекордом взял американец Калеб Дрессел (47,02). Серебряную медаль завоевал австралиец Кайл Чалмерс.

Это вторая медаль для Колесникова в Токио: на дистанции 100 метров на спине он взял серебро.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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