Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4х200 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова отстали от лидеров на 11,82 секунды.

Золотые медали завоевала сборная Китая, которая установила мировой рекорд и финишировала с результатом 7:40:33. Серебро досталось США (+0,40) Бронзовые награды завоевала команда Австралии (+0,96).

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