Предварительные заплывы и полуфиналы на женской дистанции 200 м брассом позади, и Россию представит только одна пловчиха – 16-летняя Евгения Чикунова. Женя отобралась с великолепным вторым временем, уступив только Татьяне Схунмейкер из ЮАР – серебряному призеру стометровки. Но в финале брасса у России должно быть две представительницы, и к Марии Темниковой – огромные вопросы. К той самой Темниковой, которая выиграла отбор у Юлии Ефимовой.

25-летняя Мария приплыла в своем полуфинале седьмой (предпоследней) и показала общее 11-е время среди 14 участниц. Это неудовлетворительный результат, учитывая, что Темникова целенаправленно готовилась к 200-метровке брассом. Лучшему времени южноафриканки пловчиха проиграла более пяти секунд.

Схунмейкер – 2.19,33

Чикунова – 2.20,57

Темникова – 2.24,69

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Ефимова с лучшим результатом сезона (2.21,86) прошла бы в финал с третьего места. Впрочем, с бестом (2.22,76) с последнего восьмого места просочилась бы и Темникова, но это лишнее цифромарательство и искусственные прикидки. Серебряный призер чемпионата России Темникова оказалась не готова не только на медаль, но и на финал. А Ефимова...

Мария Темникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова Фото: Getty Images

Юлия тоже не готова к этим Играм на максимум – она сама честно сказала об этом после пятого места на стометровке. Но пятое место не равно непопаданию в финал, а 200 метров всегда были более успешной дистанцией для Ефимовой. В плавании решает микст таланта и опыта, у Темниковой на момент Олимпиады не оказалось ничего.

«Существуют правила, и они должны быть едины для всех. Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова? И как Маше сейчас сказать, что она не проплывет, потому что Юля лучше? Да, Ефимова может подготовиться, она опытная, знаменитая спортсменка, но почему другая спортсменка, которая обогнала ее на официальном отборе, должна страдать? Почему ее надо менять? Если мы в прошлый раз уступили ей место, то это не означает, что каждый раз надо уступать?» – жестко заявила в мае тренер Чикуновой Витта Новожилова.

Тренерский штаб сборной тоже высказывался однозначно: отбор – закон, который нельзя менять. Но за несколько дней до Открытия коуч Сергей Чепик все же немного дрогнул.

«Очевидно, Ефимовой стоило бы подойти к Темниковой. Договорились бы между собой. Все должно было пройти на добрых началах. Ведь это Олимпиада. У многих спортсменов она даже раз в жизни не бывает. И лишать человека олимпийской путевки – это несправедливо», – сказал Чепик. Получается, пловчихи должны были решить все между собой, а тренер как бы не у дел.

Поэтому не так и удивительно, что к Играм оказались готовы только спинисты – Евгений Рылов и Климент Колесников. И все-таки Чикунова – 30 июля она поборется за медаль на 200-метровке брассом.

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