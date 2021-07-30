Пловец сборной России Евгений Рылов взял золото на дистанции 200 метров на спине на летних Играх-2020 в Токио. 24-летний русский спортсмен показал результат 1:53.27 секунд и установил олимпийский рекорд, который держался с 2012 года.

Серебряную медаль взял американец Райан Мёрфи, уступивший Рылову 0,88 секунды. С бронзовой наградой остался британец Люк Гринбэнк (+1,45 секунды).

Также в финал на 200-метровке попали Брайс Меффорд (США), Адам Телегди (Венгрия), Радослав Кавецкий (Польша), Риосуке Ириэ (Япония) и Николас Гарсия Саис (Испания).

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Для Рылова это второе золото в Токио-2020. Ранее он победил на дистанции 100 метров на спине. Таким образом, он стал абсолютным олимпийским чемпионом в этой дисциплине.

Сборная России завоевала на этих летних Играх пять медалей. Кроме двух золотых наград Евгения серебро и бронзу взял Климент Колесников, также с серебром закончила дистанцию мужская команда в эстафете 4х200 метров кролем.

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