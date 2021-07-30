Пловчиха сборной ЮАР Татьяна Схунмэйкер установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в финале летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Она взяла золото и показала лучшее время планеты – 2:18,95 секунды.

Схунмэйкер обошла двух американок. Серебро – у Лилли Кинг (+0,97 секунды), бронзовая награда – у Энни Лэйзор (+1,89 секунды). Пловчихе сборной России Евгении Чикуновой не хватило до пьедестала всего 0,04 секунды. 16-летняя спортсменка проиграла лидеру 1,93 с и осталась на четвертом месте.

Также в финале принимали участие Кэйлен Корбетт (ЮАР), британки Молли Реншоу и Эбби Вуд, а также бельгийка Фанни Леклюз.

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На 100-метровке брассом Чикунова тоже плыла в решающем заплыве и тоже заняла четвертое место, пятой тогда осталась Юлия Ефимова.

Для 24-летней Схунмэйкер это первое золото Олимпийских игр в карьере. Ранее она взяла серебро на 100 м брассом.

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