Австралийка Эмма Маккеон выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Она первенствовала на дистанции 100 метров кролем и показала результат 51,96 секунды – это новый олимпийский рекорд.

На втором месте финишировала Сиобан Бернадетт Хафи из Гонконга. Она взяла серебро с отставанием от победительницы 0,31 секунды (это новый рекорд Азии). С бронзовой медалью осталась еще одна австралийка Кейт Кэмпбелл, которая проиграла Маккеон 0,56 секунды.

Также в финале принимали участие Пенни Олексяк из Канады, шведка Сара Шёстрём, голландка Фемке Хемскерк, Анна Хопкин из Великобритании и американка Эбби Вейтцейль.

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Для 27-летней Маккеон это четвертая медаль на Играх-2020. Она взяла золото в кролевой эстафете 4х100 метров, а также выиграла две бронзовые награды – на дистанции 4х200 м вольным стилем, а также на 100-метровке баттерфляем.

Пловчиха сборной России Мария Каменева не выплыла даже из предварительных раундов и осталась на итоговом 20-м месте в этом виде программы.

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