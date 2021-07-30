Китайский пловец Ван Сунь победил на летних Олимпийских играх-2020 в Токио на дистанции 200 метров комплексом. Он финишировал за 1:55,00 секунды и установил рекорд Азии.

Серебряную награду завоевал Данкан Скотт из сборной Великобритании, его отставание – 0,28 секунды. С бронзовой медалью – Жереми Депланш. Проигрыш швейцарского спортсмена составил 1,17 секунды.

Также в финале принимали участие японец Дайя Сето, американец Майкл Эндрю, еще один пловец сборной Японии Косуке Хагино, Ласло Чех из Венгрии и австралиец Льюис Клэрберт.

Токио-2020 Маккеон взяла 4-ю медаль в Токио-2020 – золото на 100 м кролем ЧАС НАЗАД

Финал на 200 м комплексом у мужчин был последним медальным заплывом в восьмой день плавательной программы.

Золотые медали утром 30 июля по московскому времени завоевали Татьяна Схунмейкер (ЮАР, 200 м брассом), Евгений Рылов (Россия, 200 м на спине) и Эмма Маккеон (Австралия, 100 м кролем).

Токио-2020 Схунмэйкер побила рекорд мира на 200 м брассом, Чикунова – 4-я ЧАС НАЗАД