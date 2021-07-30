Спортсменка сборной России Евгения Чикунова пожаловалась на кибербуллинг после завершения заплывов на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Я не представляю, как Юля Ефимова выдерживала это давление, этот хейт, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди такое пишут. Зашла в инстаграм сегодня и прочитала, что меня с грязью смешают, если не будет медали. Наверное, было не очень хорошей идеей все это читать перед заплывом. У нас люди обесценивают труд спортсмена.

Не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. Даже попасть на Олимпиаду дорогого стоит, даже если ты не попал в полуфинал, это огромный путь. Я не понимаю людей, которые пытаются как-то задеть спортсменов. Мы тренируемся вдалеке от дома, это не описать словами, как это тяжело морально, когда тебе 16 лет. И тебя уже два года обвиняют в допинге: «Как так можно плыть в 16 лет?»

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Многие пишут, поддерживают, но это действительно очень большая проблема у нас. Даже за других спортсменов, более титулованных чем я, обидно читать такую ересь», – цитирует Чикунову агентство «РИА Новости».

Для 16-летней Евгении Чикуновой это первые Олимпийские игры в карьере.

Она отобралась в финалы на дистанциях 100 и 200 метров брассом и в обоих заплывах заняла четвертые места. На 200-метровке ей не хватило 0,4 секунды до бронзовой медали.

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