Абсолютный олимпийский чемпион Игр-2020 на спине Евгений Рылов прокомментировал победу в Токио на дистанции 200 метров.

«Не удовлетворен собой. Ну, не доплыл я последний полтинник. Видно было, что я встал. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках. Надо смотреть.

Был критический момент на последних 25 метрах, когда я понял, что меня просто парализовало. Ноги свело так, что я сейчас до сих пор еле стою. У меня ноги сводит очень сильно. Но надо прям отдыхать, потому что это жесть. Ноги – прям вообще смерть.

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Сверхрадости у меня не было. Потому что я так и не разменял 1:53. Плюс было очень-очень больно физически. Я толком не мог передвигаться», – сказал Рылов в интервью сайту «Матч ТВ»

Рылов выиграл оба заплыва на спине – стал золотым призером Токио-2020 на дистанции 100 и 200 метров.

Победа Рылова на 100-метровке стала первой на летних Играх для плавания России за 25 лет. Последним русским олимпийским чемпионом до этого был Александр Попов в Атланте-1996.

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