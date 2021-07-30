Пловец сборной России Евгений Рылов стал абсолютным олимпийским чемпионом. После золота на 100-метровке он победил на дистанции 200 метров на спине. Однако проигравшие Евгению отказываются принимать такой результат – конкуренты обвинили 24-летнего спортсмена в употреблении допинга.

Уступивший Рылову 0,88 секунды и оставшийся с серебряной наградой Райан Мёрфи заявил, что борьба в заплыве на 200 метров была не чистой. Бронзовый призер заплыва на дистанции 200 метров на спине британец Люк Гринбэнк (+1,45 секунды) был чуть более категоричным: «Грустно осознавать что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Слова обоих пловцов приводят РИА Новости

Пловец сборной России уже ответил Мёрфи: «Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», – заявил Рылов.

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Для сборной России по плаванию это пятая медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Кроме двух золотых наград Рылова серебро и бронзу взял Климент Колесников.

Также с серебром закончила дистанцию мужская команда в эстафете 4х200 метров кролем.

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