Пловец сборной России Евгений Рылов стал абсолютным олимпийским чемпионом. После золота на 100-метровке он победил на дистанции 200 метров на спине. Однако проигравшие Евгению отказываются принимать такой результат – конкуренты обвинили 24-летнего спортсмена в употреблении допинга.
Уступивший Рылову 0,88 секунды и оставшийся с серебряной наградой Райан Мёрфи заявил, что борьба в заплыве на 200 метров была не чистой. Бронзовый призер заплыва на дистанции 200 метров на спине британец Люк Гринбэнк (+1,45 секунды) был чуть более категоричным: «Грустно осознавать что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Слова обоих пловцов приводят РИА Новости.
Пловец сборной России уже ответил Мёрфи: «Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», – заявил Рылов.
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- Для сборной России по плаванию это пятая медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Кроме двух золотых наград Рылова серебро и бронзу взял Климент Колесников.
- Также с серебром закончила дистанцию мужская команда в эстафете 4х200 метров кролем.
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