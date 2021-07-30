Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи в адрес Евгения Рылова. После победы россиянина на дистанции 200 м на спине Мёрфи, который остался с серебром, намекнул на применение Рыловым допинга.
«Мы тестировали данного спортсмена три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее, в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист.
Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за все, что попадает в его организм», – заявил Буханов РИА Новости.
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Сам Евгений Рылов позже сообщил, что уладил конфликт с Мёрфи.
«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», – написал двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 в инстаграме.
- Для сборной России по плаванию медаль Рылова стала пятой на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
- Кроме двух золотых наград Евгения серебро и бронзу взял Климент Колесников.
- Также с серебром закончила дистанцию мужская команда в эстафете 4х200 метров кролем.
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