Олимпиада в Токио – кульминация в карьере пловца шведской сборной Виктор Йоханссон. Подготовка к Играм чуть не стоила ему жизни.

В самом конце 2019 года Виктор заручился поддержкой тунисца, двукратного олимпийского чемпиона Усамы Меллули и уехал к нему в США. Под чутким руководством именитого спортсмена швед рассчитывал привести себя в форму к Игрым, до которых, казалось, оставалось всего полгода. Йоханссон проводил более 20 тренировок в неделю. Потом что-то пошло не так: тело перестало правильно реагировать на нагрузку. На некоторых тренировках шведу казалось, что он еле умеет плавать. В тот момент Виктор взял перерыв в занятиях.

Однажды ночью он проснулся весь в поту. Длительный отдых для спортсмена – тоже стресс, а в январе 2020 года он просидел без дела три недели. Йоханссон потерял четыре килограмма, а уровень тестостерона снизился до уровня 85-летнего старика. Это грозит не только снижением мышечной массы и ухудшением результатов, но и повышенной восприимчивости к заболеваниям. Виктору назначили медицинское обследование, врачи даже подозревали онкологию.

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«Тогда я был в ужасе. Мне 22 года, и я думал, что у меня рак», – вспоминал Виктор. Но в итоге все списали на перетренированность, требовалось длительное восстановление. Примерно в то же время пришло известие о переносе Олимпиады. «У меня выступили слезы радости. Я не был готов даже к квалификации, потому что был полностью сломлен и морально, и физически. Я отдыхал три или четыре месяца и сознательно набрал десять килограммов».

Виктор Йоханссон Фото: Getty Images

Йоханссон продолжал посещать бассейн, где подхватил новую напасть: COVID-19. «Я пролежал три или четыре ночи с температурой выше 40. Потом стало лучше. Я чувствовал себя в безопасности, несмотря на диагноз, но в то же время очень одиноким, так как мои родители живут в Нясьё». Как только спортсмен выздоровел, решение пришло быстро. В июне 2020 года он отправился домой в Швецию, чтобы возобновить свое олимпийское предприятие.

В ноябре случился третий удар. У Йоханссона, с детства страдающего от проблем с миндалинами, снова заболело горло. Он обратился в больницу, врачи прописали ему антибиотики. Через три недели заболела другая сторона шеи. Она начала забиваться, Виктору стало трудно дышать. За полтора дня поднялась температура до 41 градуса.

Врач обнаружил три абсцесса, по одному на каждой миндалине и еще один в горле. Виктору назначили кортизон, чтобы уменьшить дискомфорт, но это дало обратный эффект. Горло слиплось, и пловец не мог дышать:

«Я думал, что умру. Я никогда в жизни так не боялся. По словам врачей, если бы это произошло дома, конечный результат был бы очень плачевным».

Виктора положили в реанимацию и сделали экстренно операцию. Ему дали кислород и адреналин, чтобы дыхание не прерывалось ночью. Виктор гнал сон, потому что боялся, что уже не проснется. Перед операцией врачи прямо сказали, что непонятно, когда он снова придет в себя. Сама процедура не была такой уж рискованной, но тело Йоханссона уже находилось в не самом хорошем состоянии, потому никто не решался на прогнозы. Самым сложным для Виктора было позвонить родителям и сказать: «Я не знаю, когда проснусь». Через 30 часов он проснулся без миндалин и абсцесса трахеи. Близким не разрешали навещать спортсмена в больнице из-за коронавирусных ограничений, так что пришлось выздоравливать самостоятельно. Через неделю Виктора не выписали.

Лишь к началу 2021 года Йоханссон вернулся к подготовке к Олимпиаде.

«2020-й был для меня очень тяжелым морально. Почему-то верилось, что с началом 2021 года наступят перемены к лучшему. Как будто этот рюкзак, который ты нес, только что исчез. Мне показалось, что все проблемы улетучились и остались в прошлом году. Когда я был один в отделении, у меня было время подумать. Тогда я понял, насколько малы все эти повседневные проблемы, а жизнь ужасно коротка», – подытожил Виктор.

По матриалам Aftonbladet

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