Пловец сборной США Калеб Дрессел стал олимпийским чемпионом на летних Играх-2020 в Токио. Он взял золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Дрессел показал результат 49,45 секунды и на пять сотых улучшил собственный мировой рекорд, установленный в июле 2019 года.

Серебряную медаль завоевал венгр Кристоф Милак. Он проплыл 100-метровку за 49,68 секунды и установил рекорд Европы. Бронза – у швейцарца Ноэ Понти (+1,29 секунды).

Пловец сборной России Андрей Минаков остался четвертым и проиграл в борьбе за пьедестал 0,14 секунды. После 50 метров он шел на второй позиции, но после разворота в бассейне уступил корпус соперникам.

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Также в финале принимали участие поляк Якуб Майерский, Мэттью Темпл (Австралия), Луис Карлос Мартинес из Гватемалы и болгарин Йосиф Миладинов.

Также в девятый день плавательной программы Олимпийских игр в Японии разыграют еще три комплекта медалей.

В Токио-2020 пройдут финалы на 200 метров на спине (ж), 800 метров кролем (ж) и в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

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