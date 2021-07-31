Кэти Ледеки из сборной США выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 800 метров кролем. Она финишировала с результатом 8:12,57 секунды.

Серебро – у австралийки Ариарне Титмус, проигравшей Ледеки 1,26 секунды. Титмус при этом установила рекорд Океании (8:13,83). Бронза – у Симоны Куадареллы. Отставание спортсменки сборной Италии составило 5,78 секунды.

Также в финале принимали участие Кэти Граймс из США, китаянка Ван Цзяньцзяхе, Киа Мелвертон (Австралия) и немка Сара Кёлер.

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Пловчиха сборной России Анастасия Кирпичникова закончила дистанцию на восьмом месте. Она показала итоговое время 8:26,30 и уступила лидеру 13,73 секунды.

Для Кэти Ледеки это второе золото в Токио-2020. Ранее она победила на дистанции 1500 метров вольным стилем. У 24-летней американки семь олимпийских титулов, первый она завоевала в 15-летнем возрасте в Лондоне-2012.

Всего в девятый день плавательной программы Олимпийских игр в Японии разыграют четыре комплекта медалей.

Калеб Дрессел (США) взял золото на 100 м баттерфляем, а Кейли Маккеон (Австралия) – на 200 м на спине. Позже пловцы определят сильнейших в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

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