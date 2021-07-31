Пловчиха сборной Австралии Кейли Маккеон завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 на дистанции 200 метров на спине. Ее итоговое время – 2:04,68 секунды.

Серебро на 200 м выиграла Кайли Масс из Канады. Она уступила Маккеон 74 сотых секунды. Бронзовая награда также уплыла в Австралии – ее взяла Эмили Сибом, отставание от Кейли 1,49 секунды.

В финале также принимали участие Райан Уайт и Фиби Бейкон (обе – США), ТэйлорРРак из Канады и две китаянки Пэн Сюйвэй и Лю Ясинь.

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20-летняя Маккеон стала абсолютной олимпийской чемпионкой Токио-2020 в этом виде программы после победы на 100-метровке на спине.

В предварительных заплывах остались Дарья Устинова (Россия, 22-я) и Дарина Зевина (Украина, 19-я), а также трехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Катинку Хоссу из Венгрии – она 20-я.

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