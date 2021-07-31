Сборная Великобритании стала чемпионкой в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Кэтлин Доусон, Адам Пити, Джеймс Гай и Анна Хопкин показали результат 3:37,58 секунды и установили новый мировой рекорд. Предыдущее лучшее достижение планеты держалось чуть меньше года – в сентябре 2020-го его продемонстрировали китайцы.
Серебро – у сборной Китая, бронза – у Австралии. Также в финале принимали участие команды Италии, США, Нидерландов и Израиля.
Токио-2020
Маккеон стала абсолютной чемпионкой ОИ – золото в 200 м на спине
Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева из сборной России заняли седьмое место в финале. Они проиграли победителям 4,87 секунды.
- Смешанная эстафета на дистанции 4х100 м комплексом дебютировала в олимпийской программе в Токио-2020.
- Всего в девятый день плавательной программы Олимпийских игр в Японии разыграли четыре комплекта медалей. Калеб Дрессел (США) взял золото на 100 м баттерфляем, Кейли Маккеон (Австралия) – на 200 м на спине. Еще одна американка Кэти Ледеки стала чемпионкой на дистанции 800 метров кролем.
Токио-2020
Ледеки взяла 7-е золото ОИ, Кирпичникова – 8-я на 800 м кролем
Токио-2020
Дрессел побил рекорд мира на 100 м баттерфляем, Минаков – 4-й