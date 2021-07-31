Сборная Великобритании стала чемпионкой в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Кэтлин Доусон, Адам Пити, Джеймс Гай и Анна Хопкин показали результат 3:37,58 секунды и установили новый мировой рекорд. Предыдущее лучшее достижение планеты держалось чуть меньше года – в сентябре 2020-го его продемонстрировали китайцы.

Серебро – у сборной Китая, бронза – у Австралии. Также в финале принимали участие команды Италии, США, Нидерландов и Израиля.

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Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева из сборной России заняли седьмое место в финале. Они проиграли победителям 4,87 секунды.

Смешанная эстафета на дистанции 4х100 м комплексом дебютировала в олимпийской программе в Токио-2020.

Всего в девятый день плавательной программы Олимпийских игр в Японии разыграли четыре комплекта медалей. Калеб Дрессел (США) взял золото на 100 м баттерфляем, Кейли Маккеон (Австралия) – на 200 м на спине. Еще одна американка Кэти Ледеки стала чемпионкой на дистанции 800 метров кролем.

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