Российский пловец Кирилл Мартыничев остался без медалей в олимпийском заплыве на 1500 метров вольным стилем, а украинец Михаил Романчук завоевал серебро.

Победителем стал американец Роберт Финке, Романчук уступил ему 1,01 секунды. Бронзу взял немец Флориан Уэллблок. 19-летний Мартыничев занял шестое место. Еще один украинец, Сергей Фролов, занял последнее восьмое место.

Для Романчука медаль Токио стала второй – ранее Михаил взял бронзу на 800 м вольным стилем.

Пловцы из России завоевали в Токио 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и одну бронзу.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая 2 – на открытой воде.

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