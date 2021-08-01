Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова не доплыли до медалей в эстафете комплексом 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки финишировали на предпоследнем седьмом месте.

Золото взяли австралийки во главе с Кэйли Маккеон, серебро – у американок: от победы их отделили 0,13 секунды. Бронзу завоевали канадки.

В полуфинале с Чимровой и Каменевой плыли Анастасия Фесикова и Юлия Ефимова.

Токио-2020 Украинец Романчук взял серебро на 1500 м вольным стилем ЧАС НАЗАД

Пловцы из России завоевали в Токио 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и одну бронзу.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая 2 – на открытой воде.

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