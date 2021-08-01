Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников остались четвертыми в комплексной эстафете на 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио.
Золото взяли американцы с мировым рекордом, вторыми стали британцы, третьими – итальянцы. Россию от медали отделили 0,05 секунды.
Двукратный чемпион Токио Рылов не сумел выиграть свой этап и передал эстафету за пределами топ-3. Колесников отправился на последний этап с отставанием в корпус от Италии и стал догонять Алессандро Миресси, но не хватило совсем немного.
Токио-2020
Россия – 7-я в комплексной эстафете 4х100. В 1/2 плыла Ефимова
- Пловцы из России завоевали в Токио 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и одну бронзу.
- В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая 2 – на открытой воде.
Токио-2020
Украинец Романчук взял серебро на 1500 м вольным стилем
Токио-2020
У Британии мировой рекорд в 4х100 м комплексом, Россия – 7-я