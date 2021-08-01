Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников остались четвертыми в комплексной эстафете на 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио.

Золото взяли американцы с мировым рекордом, вторыми стали британцы, третьими – итальянцы. Россию от медали отделили 0,05 секунды.

Двукратный чемпион Токио Рылов не сумел выиграть свой этап и передал эстафету за пределами топ-3. Колесников отправился на последний этап с отставанием в корпус от Италии и стал догонять Алессандро Миресси, но не хватило совсем немного.

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Пловцы из России завоевали в Токио 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и одну бронзу.

В плавании разыгрывается 37 комплектов наград, включая 2 – на открытой воде.

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