Американская пловчиха Лилли Кинг считает, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Токио из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил в прошлом. Она заявила об этом, комментируя слова соотечественника Райана Мёрфи – соперника Евгения Рылова, который обыграл американца.

«На Олимпиаде сейчас много людей из стран, которые не должны в ней участвовать. Я не соревновалась с кем-то из этой страны, которая была отстранена, но получила удар по руке и требование изменить флаг. Так что лично меня эта проблема не затронула. Но Райана затронула. Мне неважно, хочет он высказываться на эту тему или нет, но я чувствую, что она повлияла на его восприятие Игр. И мне грустно от этого», – цитирует Кинг Yahoo Sports

Кинг – двукратная чемпионка Рио-2016. В Токио она завоевала два серебра и бронзу.

Лилли специализируется на брассе, долгое время была принципиальной соперницей Юлии Ефимовой, регулярно критикуя ее за допинговое прошлое.

Чемпионат мира Главная соперница Ефимовой дисквалифицирована и не выступит на 200-метровке 25/07/2019 В 11:22

«Он попросил прощения». Как развивался конфликт Рылова с Мёрфи

Токио-2020 Колесников почти вырвал бронзу в эстафете – не хватило 0,05 секунды ВЧЕРА В 02:54