Американская пловчиха Лилли Кинг считает, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Токио из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил в прошлом. Она заявила об этом, комментируя слова соотечественника Райана Мёрфи – соперника Евгения Рылова, который обыграл американца.
«На Олимпиаде сейчас много людей из стран, которые не должны в ней участвовать. Я не соревновалась с кем-то из этой страны, которая была отстранена, но получила удар по руке и требование изменить флаг. Так что лично меня эта проблема не затронула. Но Райана затронула. Мне неважно, хочет он высказываться на эту тему или нет, но я чувствую, что она повлияла на его восприятие Игр. И мне грустно от этого», – цитирует Кинг Yahoo Sports.
- Кинг – двукратная чемпионка Рио-2016. В Токио она завоевала два серебра и бронзу.
- Лилли специализируется на брассе, долгое время была принципиальной соперницей Юлии Ефимовой, регулярно критикуя ее за допинговое прошлое.
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