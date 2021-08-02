Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Токио.

«Финал утром – это очень тяжело для организма. До этого нам не давали возможности проявить себя. Посмотрите, все плывут очень медленно, очень мало рекордов мира было установлено. Но все в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Кто проснулся, тот и победил. Я, скорее всего, выгорела эмоционально, потому что проделана колоссальная работа. Перетренировалась, перехотела.

Если бы Олимпиада прошла в 2020 году – тогда я была готова намного лучше. Но случился коронавирус. Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

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Юлия осталась без олимпийских медалей на стометровке брассом – своей единственной личной дистанции в Токио-2020. Она финишировала на пятом месте.

В плавании разыграли 37 комплектов наград, включая два на открытой воде.

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