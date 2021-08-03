Международная компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov выяснила, какая самая ненавистная одежда в Великобритании.

Узкие плавки признали худшим предметом одежды в Британии. По информации YouGov, 69% британских мужчин заявили, что им не нравятся плавки, а 74% женщин разделяют их отрицательное мнение. Только 13% из 3277 опрошенных сказали, что им нравится униформа пловцов. Из 25 предложенных вариантов вторым худшим товаром признаны кожаные брюки, а популярная резиновая обувь Crocs заняла третье место.

Журнал GQ провел анонимный опрос среди 400 женщин, и большинство также высказалось против обтягивающих плавок.

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«Speedo – нет, если вы не участвуете в Олимпийских играх!» – сказала одна из респонденток.

«Мне больше всего нравится самая длинная версия, потому что она просто похожа на шорты», – отметила другая.

«Я ненавижу Speedo, обычно они не льстят простому человеку», – отрезала третья.

Но не все были категоричны.

«Зависит от мужчины», – заметила одна из опрошенных.

«У женщин есть стринги, почему бы мужчинам не носить Speedo? Но я думаю, я бы не хотела, чтобы кто-то не в форме носил их», – есть и такое мнение.

Плотно прилегающие плавки Speedo изначально были разработаны в 1960-х годах для уменьшения сопротивления и свободы движений спортсменов-пловцов. Однако в компании признают, что это уже не самый популярный стиль плавок для мужчин в Великобритании и многие предпочитают более свободные шорты.

Джек Ло Фото: Getty Images

Более того, парк развлечений «Альтон Тауэрс», что находится в Стаффордшире, запрещает использовать мизерные плавки в своем аквапарке. Хейт начался еще в 1950-х в Австралии: спасателям в Сиднее было поручено не только следить за серферами – они также несли ответственность за то, чтобы купальные костюмы соответствовали правилам штата Новый Южный Уэльс. Требования – три дюйма ткани поверх бедра, прочные ремни и запрет на обнаженнные пупки. Одним из самых известных пляжных инспекторов был Обри Лейдлоу, который патрулировал пляж с рулеткой, выпроваживая одетых не по уставу женщин.

Одним утром 1961 года он увидел картину, поразившую даже его – мужчин в узких плавках Speedo. Лейдлоу позвонил в полицию, и их арестовали за непристойное разоблачение. Прошло много лет, но в Великобритании и США мужчина в Speedo остается объектом насмешек. Однако и там имеются приверженцы откровенного стиля. «В них у вас гораздо больше свободы. Мне нравится иметь как можно больше открытых участков кожи для загара. И они гораздо менее строгие, чем шорты. В этом весь смысл. Вот почему их использует Том Дейли», – уверен редактор GQ Style Люк Дэй, в коллекции которого – не менее 51 пары плавок, включая джинсовую пару от Rufskin и трикотажную пару от Марии Аристиду.

Сам Дейли более практично объяснил приверженность плавкам: «Если вы крутитесь вокруг своей оси, последнее, чего вы хотите, чтобы что-то вышло со своего места! И когда вы попадаете в воду, вы не хотите, чтобы что-то шлепнулось, потому что это будет больно».

Том Дэйли Фото: Getty Images

Во Франции все наоборот: местные власти запрещают мужчинам появляться в бассейнах в длинных шортах-бермудах – только обтягивающие миниатюрные трусы. Один ирландский журналист из Парижа рассказал, как ранним утром попытался сделать заплыв на спине в стандартных темно-синих шортах Marks & Spencer. Когда он зашел в воду, сотрудник бассейна закричал, что его наряд объявлен вне закона.

«Я сказал, что это смешно, и скользнул в середину бассейна. Спасатель прыгнул в воду вслед за мной, еще три сотрудника принесли большой крюк для спасения утопающих и вытащили меня. Мне пришлось вернуться в невероятно скудной паре трусов, которая была приемлемой, но чертовски неудобной для меня и всех, кому приходилось на них смотреть», – рассказал ирландец.

Почему во Франции принуждают демонстрировать выпуклости? «Гигиена. Маленькие, узкие плавки можно использовать только для плавания. Бермуды или большие плавательные шорты можно носить в любом месте в течение всего дня, поэтому с ними в бассейн может попасть песок, пыль или другие вещества, портящие воду», – объяснил Эммануэль Дормуа, главный работник бассейна в 11-м округе Парижа.

Неприязнь общества в узким плавкам отчасти может объясняться их ассоциацией с ЛГБТ. В 2018 году человек по имени Крис Донохью пожаловался, что стал жертвой гомофобии после того, как его выгнали с вечеринки в отеле Лас-Вегаса за нарушение правила «без Speedo». «Совершенно очевидно, дело в ЛГБТК+. Им нужно перестать оценивать людей на основании их гендерной идентичности и сексуальной ориентации», – возмущался Донохью. В отеле ответили, что плавки идут вразрез с их дресс-кодом.

«Наши результаты показывают, что некоторые вещи действительно лучше оставить воображению. Независимо от того, насколько подготовлены мужские тела к пляжу этим летом, они вряд ли заведут много друзей, если будут ходить по песку в плавках Speedo», – сказал глава YouGov Мэтью Смит.

Основатель бренда купальных костюмов Thorsun Джордж Сотело считает: это круто, если мужчинам комфортно носить облегающие плавки. «Если вы носите Speedo, вы должны иметь некоторый уровень уверенности, потому что это заявление. Если вы хорошо выглядите и можете их заполнить, почему бы и нет?» – говорил Сотело для Esquire.

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