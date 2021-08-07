Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 по плаванию Евгений Рылов и серебряный призер Игр Иван Гирев получили денежные премии в размере миллиона рублей. Об этом сообщил глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов.

«Воздали должные почести нашим чемпионам! На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» воссоздали атмосферу церемонии награждения призеров Олимпиады – Евгения Рылова и Ивана Гирева, а также их тренера Андрея Шишина. Но сделали это с обязательными атрибутами, которых наших олимпийцев лишили в Токио – поднятием российского триколора и исполнением государственного гимна РФ. Весь наш округ, все Подмосковье, вся страна переживали за российских спортсменов. Сегодня всех переполняла гордость – не только за наших парней, но и за всю Россию. Вместе с председателем Совета депутатов округа Станиславом Радченко вручили спортсменам, а также их наставникам – тренеру Андрею Шишину и директору центра «Дельфин» Гульнаре Романадзе по одному миллиону рублей в качестве премий», – написал Абаренов в

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Рылов взял золото на дистанции в 100 и 200 метров на спине и серебро в эстафете 4х200 метров.

Гирев – серебряный призер в эстафете 4х200 метров.

Как сообщал «СЭ», зарплата футболиста Александра Кокорина в «Фиорентине» – 1,7 млн евро. 1 млн рублей – 1/12 часть от оклада месячного игрока в итальянском клубе, где он провел три официальных матча.

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